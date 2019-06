Em SP, incêndio atinge a ponte do Jaguaré na Marginal do Pinheiros

21/06/2019 | 07:32



Um incêndio atingiu a parte debaixo da ponte do Jaguaré, na Marginal do Pinheiros, no sentido de Interlagos, na manhã desta sexta-feira, 21. Segundo o Corpo de Bombeiros, 12 viaturas foram encaminhadas para atender a ocorrência.

Ainda não há informações de vítimas e as causas do acidente serão apuradas. A ponte fica localizada perto da Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo (Ceagesp), na zona oeste de São Paulo.

O chamado foi registrado às 6 horas da manhã. Além do Corpo de Bombeiros, a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), a Polícia Militar (PM) também auxilia na ocorrência. A preocupação com danos à estrutura não está descartada. A Defesa Civil, a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) e a concessionária de energia Enel foram acionadas.

O motorista que passa pela região precisa manter a cautela, em razão de interdições na região.

Quem atravessa todos os dias a ponte do Jaguaré reclama da má conservação da passarela de pedestres. A reportagem do blog Blitz Estadão constatou ainda um ponto de descarte de lixo irregular embaixo da ponte. Na época, a Prefeitura Regional da Lapa informou que havia encaminhado um técnico para avaliar a ponte com base nas reclamações recebidas.

Segundo a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) a circulação de trens não foi prejudicada. A linha 9- Esmeralda funciona normalmente entre Osasco e Grajaú.

Em novembro de 2018, um viaduto cedeu e causou a interdição do trânsito em trecho da pista expressa da Marginal do Pinheiros, perto do Parque Villa-Lobos e da Ponte do Jaguaré. Pelo menos cinco carros passavam pela via, mas não houve feridos graves.