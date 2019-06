Esportividade à Série 8

da Redação



21/06/2019 | 08:01



A BMW decidiu dar versatilidade ao já refinado Série 8 Coupé e lançou a versão Grand Coupé 2020, que ganhou centímetros e mais duas portas para acomodar melhor os cinco ocupantes, sem perder a elegância característica da família. Sua produção começa no próximo mês e chegará aos principais mercados nas semanas seguintes – o Brasil deverá ser contemplado, mas ainda não há informações sobre quando isso acontecerá.

Com relação ao irmão, o Grand Coupé é 22,8 centímetros mais comprido, 3 centímetros mais largo e 5,5 centímetros mais alto. O entre eixos aumentou em 20 centímetros por mais espaço para os passageiros que vão atrás.

Sob o capô, o motor 4.4 V8 twin-turbo oferece 530 cavalos de potência. Se equipado com pneus de alto desempenho, a velocidade máxima pode chegar a 241 km/h (ou 209 km/h com os calçados de fábrica), e a aceleração de 0 a 100 km/h é percorrida em apenas 3,7 segundos. O câmbio é automático de oito marchas e o modelo ainda dispõe de tração nas quatro rodas.

Na parte de dentro, um show de tecnologia fazem de qualquer viagem uma experiência futurística. A começar pela tela de 12,3 polegadas onde fica o quadro de instrumentos, além da central multimídia com mais 10,25 polegadas, compondo um lindo painel. Dispõe de carregador de celular por indução e ainda é equipado com um sistema de áudio Harman-Kardon, oferece 16 alto-falantes. Os bancos dianteiros são esportivos, enquanto o traseiro é tripartido e pode ser rebatido.

Com relação ao Porshe Panamera e Mercedes-AMG 4 Portas Coupé, a Série 8 tem desvantagem na capacidade do porta-malas: 440 litros, contra 495 litros e 465 litros dos rivais, respectivamente.

A BMW ainda oferece as versões 840i e 840i xDrive, que terão motor 3.0 twin-turbo de seis cilindros em linha e 340 cavalos de potência.