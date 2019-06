Chegada do frio amplia demanda na rede de saúde

Flávia Fernandes

Victor Augusto



21/06/2019 | 07:26



O início do período mais frio do ano traz consigo alguns problemas, como é o caso das doenças respiratórias. Em pelo menos duas cidades da região – Santo André e São Bernardo – houve aumento da procura por atendimento de urgência e emergência e de atenção básica nas unidades de saúde devido à diminuição da umidade relativa do ar.

Santo André contabilizou, nos últimos 30 dias, demanda até 35% maior em relação aos meses mais quentes do ano na rede de saúde. A UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Perimetral, por exemplo, teve aumento de 30%, já nas unidades periféricas, como PA (Pronto Atendimento) da Vila Luzita e UPA Jardim Santo André, os registros foram 30% e 35% maiores, respectivamente.

Em São Bernardo, a Prefeitura informou, por meio da Secretaria de Saúde, que houve alta de aproximadamente 20% na demanda de casos respiratórios em determinadas UBSs (Unidades Básicas de Saúde), especialmente em regiões com maior concentração de crianças, sem especificar os locais. As demais prefeituras não se pronunciaram até o fechamento desta edição.

Conforme a gestora do curso de farmácia da USCS (Universidade Municipal de São Caetano), Cristina Vidal, os problemas respiratórios são consequência da diminuição da umidade relativa do ar. Segundo a OMS (Organização Mundial de Saúde), um nível considerado aceitável da quantidade de água existente na atmosfera deve estar acima dos 30%. A especialista comenta que esse é um dos principais fatores que multiplicam a proliferação de doenças virais, como gripes e resfriados durante o período seco do ano.

Cristina salienta que alguns cuidados básicos são necessários para evitar contaminações durante a época do frio, entre elas manter o corpo hidratado e evitar locais fechados. “É importante sempre beber líquidos, já que é comum a queda na imunidade neste período.” Ela também recomenda a manutenção da refrigeração em ambientes públicos, como ônibus e escolas, além de redobrar a atenção com a higienização das mãos. “Se possível, manter um álcool em gel sempre por perto”, observa.

INVERNO

O inverno começa oficialmente hoje, às 12h54. Segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), até 23 de setembro, quando terá início a primavera, o clima da região será influenciado pelo El Niño – cujo efeito é um aquecimento acima do normal das águas do Oceano Pacífico. O fenômeno provoca elevação de 0,5 °C na temperatura.

Para uma parte do País, a época é caracterizada por ser menos chuvosa (Sudeste, Centro-Oeste e parte do Norte) e também pelas massas de ar frio oriundas do Sul do continente, provocando declínio acentuado nas temperaturas. Para hoje, o Centro de Gerenciamento de Emergências do Grande ABC, mantido pelo Consórcio Intermunicipal, prevê que frente fria vinda do oceano mantenha o clima nebuloso e com pequenas chances de chuva fraca e isolada. A temperatura mínima esperada é de 11°C e a máxima de 22°C.