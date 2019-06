UE ameaça impor sanções à Turquia em meio a disputa por reservas de energia

20/06/2019 | 21:53



Líderes da União Europeia (UE) ameaçaram nesta quinta-feira impor sanções contra a Turquia, em meio a uma disputa sobre reservas de energia no leste do Mar Mediterrâneo e no Mar Egeu. O bloco comum acusa Ancara de "ações ilegais continuadas" no local em comunicado divulgado hoje.

"A UE continuará monitorando de perto os acontecimentos e estará pronta para responder de maneira apropriada e em total solidariedade ao Chipre", diz o texto divulgado.

Líderes da UE elevaram o tom com a Turquia a pedido do Chipre e da Grécia, depois que Ancara enviou hoje uma segunda embarcação de perfuração para a região do Mar Mediterrâneo. A Turquia iniciou atividades de perfuração em maio, a oeste de Chipre, a despeito das críticas da UE e dos Estados Unidos.

"O Conselho Europeu manifesta-se seriamente preocupado com as atuais atividades ilegais de perfuração da Turquia no Mediterrâneo Oriental e deplora que a Turquia ainda não tenha respondido aos repetidos apelos da UE no sentido de cessar tais atividades", acrescenta o texto.