Incêndio atinge comunidade na Estrada Eiji Kikuti, em São Bernardo

20/06/2019 | 21:02



Por volta das 20h desta quinta-feira (20), o Corpo de Bombeiros foi acionado para combater incêndio em comunidade localizada na Estrada Eiji Kikuti, 26, bairro Alves Dias, em São Bernardo. Foram enviadas cinco viaturas ao local. De acordo com as primeiras informações, cinco casas foram atingidas, mas perto de 20h40 o fogo já havia sido controlado. Não há notícias sobre vítimas.

Aguarde por mais informações.

OUTROS CASOS - Este é o terceiro caso de incêndio em menos de uma semana na região.

No dia 15, incêndio de grandes proporções destruiu uma fábrica de plásticos que fica na mesma estrada Eiji Kikuti, mas na altura do número 300. Segundo o Corpo de Bombeiros o fogo foi causado por um balão. Os 70 profissionais conseguiram controlar o incêndio somente às 5h do dia seguinte. O dono da empresa, Isaac Lerer, 70 anos, afirmou que o material perdido não tinha seguro.