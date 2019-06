Bolsas de NY sobem e S&P renova máxima histórica

20/06/2019 | 18:51



Os principais índices acionários nova-iorquinos fecharam em alta nesta quinta-feira, refletindo as sinalizações "dovish" de grandes bancos centrais do mundo e as tensões geopolíticas entre os Estados Unidos e o Irã, que hoje abateu um drone americano no Oriente Médio.

O índice Dow Jones fechou em alta de 0,94%, aos 26.753,17 pontos, enquanto o S&P 500 subiu 0,95%, para 2.954,18, a máxima histórica de fechamento. Já o Nasdaq avançou 0,80%, aos 8.051,34 pontos.

Grandes bancos centrais do mundo deram sinalizações de que podem relaxar suas políticas monetárias ainda este ano. Nesta quarta-feira, o presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA), Jerome Powell, acenou para possíveis cortes de juros até o final do ano, apesar de a instituição ter mantido as taxas de depósito no atual patamar na mais recente reunião. Seguem a mesma direção - de manutenção dos juros, provisoriamente, mas com sinais de flexibilização futura - o Banco do Japão (BoJ, na sigla em inglês), o Banco da Inglaterra (BoE, na sigla em inglês) e o Banco Central Europeu (BCE).

Fortaleceram ativos mais arriscados, ainda, comentários feitos na noite de ontem pelo representante comercial americano, Robert Lighthizer. Ele teria conversado com o vice-premiê chinês Liu He, o que pode indicar um possível acordo comercial no futuro entre as duas maiores economias do mundo.

Já o cenário geopolítico foi balançado, hoje, pelo fato de que a Guarda Revolucionária do Irã abateu um drone americano, que supostamente sobrevoava o espaço aéreo da república islâmica. Os EUA sustentam que se tratou de um "ataque não provocado". O presidente americano, Donald Trump, disse que o mundo "saberá em breve" se o país pretende atacar militarmente o Irã. O acirramento de tensões beneficiou o setor de defesa, que viu a Boeing se fortalecer 1,17%, acompanhada pela Lockheed Martin (+1,99%) e pela Raytheon (+1,71%).

A situação levou a temores sobre a oferta do petróleo, fazendo disparar as cotações da commodity e as ações de empresas de energia. A Chevron subiu 1,13% e a ExxonMobil, 1,17%. No S&P 500, o subíndice de energia subiu 2,21%.

Já o subíndice de tecnologia do S&P 500 subiu 1,43% nesta quinta-feira, com altas na IM (+1,29%) e na Microsoft (+0,93%). Só em junho, as techs saltaram 12%. Hoje, o Slack, uma espécie de WhatsApp corporativo, realizou sua oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês) na Bolsa de Nova York, alcançando US$ 15,7 bilhões em ações.