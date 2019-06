Seleção feminina vai enfrentar a anfitriã França nas oitavas de final

Do Dgabc.com.br



20/06/2019 | 18:46



As meninas do Brasil já sabem com quem e quando vão jogar nas oitavas de final de futebol, que está sendo realizado na França. O jogo decisivo será no domingo (23), às 16h (horário de Brasília), contra as anfitriãs, em Le Havre.

As adversários foram definidas na tarde desta quinta-feira (20) após a vitória por 2 a 0 do Chile sobre a Tailândia. Se as chilenas ganhassem por três ou mais gols de diferença, estariam classificadas no lugar da Nigéria e o Brasil enfrentaria a Alemanha.

Nesta Copa do Mundo, a França somou nove pontos ao vencer seus três jogos – contra Coreia do Sul, Noruega e Nigéria – e ficou com seis gols de saldo com 7 gols marcados e um sofrido.