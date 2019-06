Após reclamar de salário atrasado, Alex Maranhão garante comprometimento na Ponte

20/06/2019 | 18:15



Após ter sido atribuído como autor de um áudio reclamando de atraso de salários na Ponte Preta, o meia Alex Maranhão puBlicou um vídeo para explicar melhor os fatos. O jogador conversou com o técnico Jorginho e o executivo de futebol Gustavo Bueno e, juntos, optaram por esclarecer a situação através do vídeo que foi distribuído à imprensa.

"Venho através deste vídeo esclarecer a situação de um suposto áudio privado atribuído a mim que foi levado a público. Declaro que, independentemente de qualquer situação, irei honrar com o meu compromisso com a Ponte Preta e lutarei com todas as minhas forças para conquistar o acesso à Série A e o título da Série B pela Macaca. Acredito que juntos, diretoria, jogadores e comissão técnica, e com o apoio do torcedor, faremos um segundo semestre muito bom", afirma Maranhão.

O áudio relata que o elenco ainda não recebeu os salários dos meses de abril e maio. A Ponte admitiu que tem pendências, mas de apenas um mês. A diretoria, inclusive, teria avisado os jogadores sobre esse atraso e espera fazer o pagamento dos salários até sexta-feira.

Ao lado dos demais companheiros de clube, o meia volta aos trabalhos na Ponte Preta na próxima segunda-feira. A próxima partida do time pela Série B será em 12 de julho, contra o Oeste, no Moisés Lucarelli, em Campinas. A Ponte Preta ocupa a quarta colocação com 15 pontos.