Osaka é eliminada em Birmingham e pode perder ponta do ranking da WTA para Barty

20/06/2019 | 17:44



Naomi Osaka foi eliminada nas oitavas de final do Torneio de Birmingham e ainda pode perder a liderança do ranking da WTA. Nesta quinta-feira, a japonesa caiu no evento britânico preparatório para Wimbledon ao perder para a casaque Yulia Putintseva, a número 43 do mundo, por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/3, em 1 hora e 8 minutos.

Foi um duelo cheio de quebras de serviço - nove em 17 games disputados. E quem se deu melhor foi a tenista do Casaquistão, que rompeu o saque de Osaka seis vezes, só perdendo o seu três vezes. Sua próxima adversária em Birmingham será a alemã Julia Görges (19ª), que bateu a russa Evgeniya Rodina por 6/4 e 6/3.

Osaka pode perder a liderança do ranking se Ashleigh Barty for campeã em Birmingham. Nesta quinta-feira, a número 2 do mundo derrotou a norte-americana Jennifer Brady (66ª) por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/1. Nas quartas de final, sua oponente será a norte-americana Venus Williams (55ª), que bateu a chinesa Qiang Wang (15ª) por 6/3 e 6/2.

SHARAPOVA PERDE NA ESPANHA - No jogo mais aguardado do dia no Torneio de Maiorca, a alemã Angelique Kerber, número 6 do mundo, venceu fácil a russa Maria Sharapova, 85ª colocada no ranking, por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/3, em 1 hora e 31 minutos.

Kerber agora está em vantagem de 5 a 4 no confronto direto entre ex-números 1 do mundo, sendo que a alemã triunfou nos últimos quatro duelos. Sua adversária nas quartas de final do evento espanhol vai ser a francesa Caroline Garcia (23ª), que passou, nesta quinta, pela espanhola Paula Badosa por 6/2, 6/7 (1/7) e 6/3.

A suíça Belinda Bencic (13ª) avançou às quartas de final com o abandono da norte-americana Shelby Rogers quando liderava o placar por 5/7, 6/3 e 3/1. E sua próxima oponente vai ser outra tenista dos Estados Unidos, Amanda Anisimova (27ª), que fez 6/2 e 6/4 na francesa Alize Cornet.