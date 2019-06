Pedro Bial recebe resposta atravessada de convidada durante o Conversa com Bial

20/06/2019 | 17:10



Pedro Bial recebeu na última terça-feira, dia 18, em seu programa, Conversa com Bial, a cantora Luísa Sonza e a humorista GKay. O bate-papo foi super alto astral até que em determinado momento o apresentador fez um comentário que a humorista acabou não gostando muito, e acabou dando uma resposta atravessada.

Os três estavam conversando sobre relacionamentos e Bial comentou pedindo para que Luisa Sonza, que mantém um relacionamento sério com Whindersson Nunes, que desse uma mãozinha e ajudasse GKay a arranjar um namorado.

- Até você, Bial? Eu não pedi a sua ajuda, sou uma mulher empoderada, não preciso de homens. Se eu quiser um homem, vou atrás dele, depois descarto, ou não descarto!

A plateia no mesmo momento foi ao delírio com a resposta da humorista. O apresentador apenas brincou com a situação e logo trocou de assunto para não aprofundar mais!