Paula Fernandes compartilha primeira foto ao lado do namorado

20/06/2019 | 17:10



Paula Fernandes que foi pedida em namoro em pleno Dia dos Namorados, está vivendo toda aquela descoberta deliciosa que é de começo de relacionamento e a cantora sempre foi em seus relacionamentos antigos super discreta.

Mas foi na tarde da última quarta-feira, dia 19, que a sertaneja resolveu compartilhar uma foto no seu Instagram pra lá de fofa e no melhor estilo preto e branco, ao lado de seu atual amado, Rony Cecconello, e na legenda ela aproveita para se declarar para o namorado.

- E eu que esperei uma vida por você...

E que ela aproveite muito essa nova fase, né? Antes de Rony, Paula se relacionou com Gustavo Lyra, com quem finalizou o relacionamento em abril deste o ano, e desde a chegada de Rony, ela não foi vista mais com ninguém!