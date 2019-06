O Semasa conta a sua história

Ademir Medici

Semasa (Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André) vive os momentos mais difíceis da sua história. Sem opção, a autarquia terá as principais fatias do seu trabalho – água e esgoto – repassadas à Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo). E tudo isso acontece na data em que o Semasa completará meio século de história.

Este é o tema do programa Memória na TV desta semana pelo DGABC TV. O engenheiro Norberto Padovani e a administradora de empresas Isabel Cristina da Silva de Sousa, antigos servidores, relatam aspectos importantes da história do Semasa, nos seus respectivos setores.

Isabel está à frente do programa de qualidade, que soma 22 anos de certificação; Norberto tem no currículo 46 anos de Semasa, entre as várias fases em que participou de projetos técnicos que marcaram a vida da cidade e a sua vida profissional.

“O Semasa se destaca como prestador de serviços de saneamento ambiental. A qualidade está inserida nessas ações, na questão da capacitação. É uma busca por melhorias: o que não deu certo, o que se pode fazer melhor”, resume Isabel.

“Eu tenho um tremendo orgulho de pertencer a esta família. Tenho certeza que consegui deixar uma contribuição muito importante. Aprendi muito e consegui devolver um pouco dessa experiência para o saneamento de Santo André, a cidade em que nasci”, declara Norberto.

Os dois entrevistados concordam que o Semasa se transformou numa grande família. Como toda família, com os seus problemas, conflitos, dificuldades, mas ainda assim há o sentimento de pertencimento, como analisa Isabel.

O Semasa participou do desenvolvimento urbano de Santo André. O mais extenso bairro da cidade, o Parque Novo Oratório, estava sendo loteado quando o Semasa surgiu. Era preciso levar água e esgoto às novas ruas, com todas as dúvidas.

“O uso do PVC no lugar do ferro fundido começa por aí. Um material que causava muitas dúvidas. Será que vai aguentar 20, 30, 40 anos? O tempo demonstra que aguentou”, festeja Norberto.



MEMÓRIA NA TV

Os 50 anos do Semasa

Por e-mail

“A amiga americana citada no meu artigo (Memória, domingo, dia 16) é, na verdade, natural de São Paulo, mas vinha todos os fins de semana a São Bernardo para frequentar a Associação.” Leonardo Tanus Paris

Diário há 30 anos

Quarta-feira, 21 de junho de 1989 - ano 32, edição 7097

Manchete – Reajuste de junho é definido por data base entre 9% e 29%

Educação – Governo do Estado ameaça recrutar novos professores para rede pública; greve da categoria atinge o 64º dia.

Saúde – Vacina cubana será aplicada em 10 mil crianças do Grande ABC.

Diadema – Dívida da ETCD (Empresa de Transporte Coletivo de Diadema) com o Iapas (Previdência Social) está difícil de ser negociada.

São Caetano – Tarifa de água fica 36% mais cara.

Em 21 de junho de...

1919 – Um operário residente em São Bernardo, distrito de Santo André, escreve ao jorna O Estado de S. Paulo dizendo que não são exatas as notícias de que haviam sido punidos o mandante e o executor do assassinato do operário Constante Castellani, durante passeata em Santo André.

1 – O sargento (o mandante) e o soldado (o que atirou) se encontravam em plena liberdade e no exercício de suas antigas funções.

2 – O delegado de São Bernardo, cuja demissão fora anunciada, apenas se encontrava afastado do cargo por motivo de moléstia.

3 – O inquérito iniciado sobre o caso estacionara, o que promete a continuação da impunidade em que estão os delinquentes.

O cantor Nelson Gonçalves nasce em Santana do Livramento, no Rio Grande do Sul.

Internacional

- Do noticiário do Correio Paulistano: o gabinete alemão apresentou o seu pedido de demissão.

- Do noticiário do Estadão: os partidos do centro e os socialistas independentes da Alemanha são a favor da assinatura da paz.

1964 – Inaugurado o centro telefônico de Santa Isabel, na Estrada de Sapopemba, 5ª Divisão, em Ribeirão Pires.

1969 – Inaugurada, em São Bernardo, a primeira unidade da Yakult.

1974 – Volkswagen do Brasil lança o Passat.

