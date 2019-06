Correção: Com 3 jogos, quartas de final da Copa do Brasil começam em 10 de julho

20/06/2019 | 15:43



O departamento técnico da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou na noite de quarta-feira a tabela, com datas e horários, da fase de quartas de final da Copa Brasil. Em 10 de julho, três dias depois da final da Copa América, que acontecerá no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, o calendário de jogos dos principais clubes nacionais será retomado com três partidas pela rodada de ida da competição mata-mata - a Série B do Campeonato Brasileiro voltará antes, no dia 8.

Os primeiros times a entrar em campo serão Grêmio e Bahia, que se enfrentarão na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, às 19h15 do dia 10 de julho, uma quarta-feira. Um pouco mais tarde, às 21h30, o Athletico-PR, na Arena da Baixada, em Curitiba, e o Palmeiras, no estádio Allianz Parque, em São Paulo, recebem o Flamengo e o Internacional, respectivamente. No dia seguinte, às 20 horas, Cruzeiro e Atlético-MG fazem o clássico estadual no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte.

Os confrontos de volta serão todos realizados no dia 17 de julho, uma quarta-feira. Às 19h15, o Bahia recebe o Grêmio na Arena Fonte Nova, em Salvador, enquanto que o clássico mineiro ocorrerá novamente em Belo Horizonte, desta vez no estádio Independência, com mando do Atlético-MG. Mais tarde, às 21h30, o Flamengo jogará contra o Athletico-PR, no Maracanã. Já o Palmeiras estará no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, para decidir a vaga contra o Internacional.

Nas semifinais, quem passar do clássico mineiro enfrentará o vencedor do duelo entre Palmeiras e Internacional. Do outro lado da chave, Flamengo ou Athletico-PR terá pela frente Bahia ou Grêmio. Os confrontos, ainda sem mando de campo definidos, estão marcados para os dias 7 (ida) e 14 (volta) de agosto. A decisão será jogada em duas partidas em setembro, nos dias 4 e 11.

Com relação ao Campeonato Brasileiro, a Série A será retomada no dia 13 de julho, um sábado, com quatro jogos pela 10.ª rodada: Grêmio x Vasco, São Paulo x Palmeiras, Bahia x Santos e Fortaleza x Avaí. A Série B voltará antes, somente um dia depois da final da Copa América. Pela nona rodada, em 8 de julho, o São Bento receberá o Sport, às 20 horas, no estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba (SP).