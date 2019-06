Vasco se acerta com o Corinthians e anuncia o volante Richard por empréstimo

20/06/2019 | 14:59



O Vasco anunciou no começo da tarde desta quinta-feira a contratação do volante Richard. O jogador, que estava no Corinthians, chega por empréstimo até o final desta temporada e é um pedido do técnico Vanderlei Luxemburgo. Os dois clubes vão arcar com os vencimentos do novo reforço vascaíno.

Richard é o segundo reforço do Vasco anunciado nesta pausa das competições para a disputa da Copa América. O primeiro foi o meia Marquinho, que tem passagens por Fluminense, Athletico-PR e Roma, da Itália, entre outros clubes.

Richard foi contratado pelo Corinthians no começo de 2019 junto ao Fluminense e não conseguiu se firmar na equipe paulista. Diante da forte concorrência no meio de campo do time treinado por Fábio Carille, jogou apenas 16 partidas, a maioria delas saindo do banco de reservas. O volante foi revelado pelo Comercial, de Ribeirão Preto (SP), e também passou por Atlético Sorocaba-SP e Atibaia-SP.

Desde que assumiu o clube cruzmaltino, Luxemburgo ressaltou a necessidade de reforços para deixar o time em uma situação mais confortável no Campeonato Brasileiro. Antes de o torneio ser paralisado, o Vasco venceu duas partidas seguidas e conseguiu deixar a zona de rebaixamento. No momento, ocupa a 15.ª colocação, com nove pontos.

O Vasco fará os seus primeiros dias da intertemporada no CT do Almirante, no Rio de Janeiro. Depois, o elenco treinará em Foz do Iguaçu (PR) na semana final de preparação antes do retorno do Brasileirão. A equipe carioca tem compromisso no dia 13 de julho, um sábado, às 17 horas, contra o Grêmio, na arena gremista, em Porto Alegre, pela abertura da 10.ª rodada.