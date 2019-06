Ator Anderson Di Rizzi, de A Dona do Pedaço, anuncia nascimento do segundo filho: Você é uma dádiva

20/06/2019 | 14:10



O ator Anderson Di Rizzi, que interpreta Márcio, o gerente da fábrica da confeiteira Maria da Paz, papel de Juliana Paes, em A Dona do Pedaço, usou seu Instagram nesta quinta-feira, dia 20, para anunciar a chegada de seu segundo filho com a professora Taise Galante. Os dois já são pais de Helena, de um ano e 11 meses de vida.

- A hora é a vez do Matteo. Está em meus braços mais esse presente de Deus; não por acaso esse é o significado do seu nome. E Deus, em sua infinita bondade, nos presenteou ainda mais com essa chegada em meu dia de folga (da novela e da minha peça de teatro), o que permitiu a minha presença nesse momento de emoção e felicidade. Só sinto gratidão e amor, escreveu ele.

- Eu e Taise esperamos Matteo na companhia de Helena, nossa filha que foi a primeira a nos ensinar sobre esse amor imensurável que os pais sentem. Foi um tempo de grande envolvimento e me mantive reservado e dedicado a viver cada detalhe e sentimento que nascia em nossa segunda gestação. E quando achava que já sabia tudo sobre ser pai, percebia que estava enganado e entendia que tenho a vida toda para aprender sobre Helena e Matteo. Terei sempre que aprender a SER com eles e por eles. Agora sou pai de uma dupla que desperta em mim um amor desmedido, mas que cabe completamente no meu coração e na minha vida. Matteo, você é uma dádiva e recebê-lo só torna a nossa caminhada em família ainda mais feliz e significativa, finalizou