Kim Kardashian é alvo de críticas após rejuvenescer mão da avó com maquiagem de sua linha de cosméticos

Kim Kardashian chamou a atenção na última quarta-feira, dia 19, ao compartilhar uma foto em sua conta pessoal no Instagram na qual mostra a mão da avó dela rejuvenescida após a aplicação de um produto de sua marca pessoal de cosméticos.

A minha avó MJ me perguntou sobre a minha Body Makeup e queria uma aplicação para ajudá-la a cobrir suas veias. Eu e a North fomos para a casa dela e mostramos a ela como utilizar e estou amando como ela ficou feliz com o resultado, disse, ainda citando a filha mais velha, fruto de seu casamento com Kanye West. Hoje aos 84 anos, Mary MJ Campbell é mãe de Kris Jenner e avó por parte de mãe das cinco irmãs do clã Kardashian-Jenner.

Nos comentários, a empresária foi alvo de muitas críticas por parte dos internautas:

É triste que você esteja ensinando para a sua filha que alguém precise ser maquiado para parecer bem?, criticou uma.

Eu fico assustada com o seu nível de estupidez, afirmou outra.

Como se alguém tivesse que esconder as imperfeições do próprio corpo?, lamentou uma terceira.