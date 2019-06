Região inicia comemorações de Corpus Christi

Yasmin Assagram

Do Diário do Grande ABC



20/06/2019 | 10:13



As celebrações de Corpus Christi já começaram na manhã desta quinta-feira (20) nas sete cidades do Grande ABC e em todas as 105 paróquias da Diocese na região. Em alguns locais ocorrem missas municipais que reúnem todas as igrejas da cidade, como São Caetano, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra, além do município andreense, que reúne paróquias da região central.

Em São Bernardo, as comemorações do Corpo e Sangue de Cristo começaram às 9h com a tradicional missa, na Paróquia Nossa Senhora de Guadalupe, no Jardim das Orquídeas, e em seguida, a procissão em cima do tapete confeccionado, que atingiu quase 200 metros.

Para a auxiliar administrativa e voluntária há dois anos na confecção do tapete, Beatriz da Silva, 18 anos, esse ano, a paróquia reuniu cerca de 60 voluntários e para ela, o feriado de Corpus Christi representa o ápice de toda fé. “Finaliza a semana santa da melhor forma possível. Representa toda minha fé. Sou muito grata”, conta.

As demais celebrações no decorrer do dia acontecerão na Paróquia Nossa Senhora Aparecida, a Aparecidinha, no Parque Novo Oratório, em Santo André, cuja medida do tapete confeccionado pode ultrapassar os 500 metros, e o percurso se estende pelas ruas Madagascar, Tanger, Angola e Nigéria. A missa será às 15h.

Em São Caetano, a celebração ocorrerá às 16h, na Igreja Matriz - Paróquia Sagrada Família, no Centro da cidade. Já em Rio Grande da Serra, a missa acontecerá às 15h, na Igreja Matriz – Paróquia São Sebastião.

Por outro lado, nos municípios de São Bernardo, Mauá e Diadema, todas as paróquias realizarão as solenidades de Corpus Christi, em suas próprias localidades.