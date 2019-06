20/06/2019 | 10:10



Flávia Alessandra e Giulia Costa mostraram que começaram bem o feriadão de Corpus Christi. Na noite de quarta-feira, dia 19, elas foram juntinhas ao cinema, em um shopping do Rio de Janeiro.

As duas acabaram combinando no look, já que mãe e filha escolheram top branco e calça jeans para o passeio.

As atrizes escolheram assistir ao longa Dor e Glória do renomado diretor espanhol Pedro Almodóvar.