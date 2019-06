20/06/2019 | 09:10



Tem uma Spice Girl entre nós. Melanie C, que faz parte do grupo, desembarcou em São Paulo na manhã de quinta-feira, dia 20, em um look que não nega que ela é a Spice esportiva. De agasalho, ela posou e sorriu para os fotógrafos.

Mel é uma das atrações da Parada LGBT de São Paulo, que acontece na tarde de domingo, dia 23.

Antes disso, ela deve fazer um show na cidade, na sexta-feira, dia 21.