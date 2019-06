Irã derruba drone dos EUA em meio a escalada nas tensões entre os dois países

20/06/2019 | 08:37



A Guarda Revolucionária do Irã derrubou um drone dos Estados Unidos nesta quinta-feira, informaram autoridades americanas e iranianas, em meio a um cenário de escalada nas tensões entre Teerã e Washington. De acordo com as Forças iranianas, o drone foi derrubado porque estava invadindo o espaço aéreo do país persa, enquanto duas autoridades americanas disseram, sob condição de anonimato, que a queda aconteceu no espaço aéreo internacional do Estreito de Ormuz.

O mais novo incidente vem na esteira de ataques a dois navios petroleiros no Golfo de Omã na semana passada. Os EUA acusam o Irã de promover o ataque, mas Teerã nega envolvimento. No pano de fundo, estão crescentes tensões entre os dois países desde que o presidente americano, Donald Trump, decidiu retirar Washington do acordo nuclear internacional firmado com o Irã em 2015.

Além disso, a Arábia Saudita disse nesta quinta-feira que rebeldes Houthi aliados do Irã lançaram um míssil visando uma usina de dessalinização saudita na noite de quarta-feira. A Casa Branca informou que Trump foi informado sobre as questões.

O Irã quadruplicou sua produção de urânio de baixo enriquecimento e ameaçou elevar o enriquecimento a níveis mais altos, tentando pressionar a Europa por novos termos para o acordo nuclear de 2015. Nas últimas semanas, os EUA aceleraram o envio de um porta-aviões e de mais soldados para o Oriente Médio diante da escalada das tensões com os iranianos. Fonte: Associated Press.