20/06/2019 | 08:13



O deputado Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) compartilhou em seu Twitter um vídeo em que um menino empunha um rifle e canta funk, como suposta crítica a defensores do desarmamento. Ele retirou a postagem do ar, mas representantes de direitos humanos acreditam que houve infração ao Estatuto da Criança e do Adolescente, uma vez que ele não borrou a imagem, o que permitia identificar o menor.