Moeda do Facebook terá de ser regulada, diz Fed

20/06/2019 | 07:54



Anunciada nesta semana, a libra, moeda digital do Facebook, estará sujeita a regulação, disse nesta quarta-feira (19) o presidente do Federal Reserve (Fed), Jerome Powell. O Fed é o banco central dos Estados Unidos. "Temos alta expectativa, do ponto de vista de segurança e regulação, se o Facebook decidir avançar com o projeto", disse Powell.

Powell confirmou que a rede social conversou com o Fed sobre regulação. "O Facebook fez amplas reuniões com reguladores, autoridades e muitas pessoas sobre seus planos e isso certamente incluiu a gente", afirmou. Powell disse que, apesar dos benefícios, moedas digitais podem apresentar riscos em potencial, principalmente as que são adotadas em larga escala.

Ele, porém, disse que não crê que a libra, com o apoio de 28 empresas, incluindo PayPal, Visa e Mastercard, possa abalar a capacidade do Fed de conduzir política monetária. "Moedas digitais ainda estão em sua infância", disse. Foi uma preocupação de economistas ouvidos pela reportagem nesta semana. "Quem vai monitorar as decisões da libra?", disse o doutor em economia pela Universidade de Chicago Rodrigo De Losso.

Em 16 de julho, o Facebook terá de explicar o projeto no Senado americano, disse o comitê bancário da casa nesta quarta-feira. Os legisladores querem entender mais sobre o projeto e eventuais questões de privacidade que podem surgir com sua criação.