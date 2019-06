20/06/2019 | 07:14



O sucesso do jogo Rainbow Six Siege estimulou o SporTV e a VIU Hub, unidade de negócios digitais da Globosat, a se uniram para a realização de Looking for a Caster. Reality show estreia nesta quinta-feira, 20, e tem por objetivo encontrar o próximo talento da narração do game.

A disputa será entre seis concorrentes e o vencedor participará da transmissão da final do Brasileirão de Rainbow Six Siege, além de ganhar R$ 10 mil reais. A primeira temporada de Looking for a Caster pode ser vista às quintas-feiras, às 21h, no e-SporTV no YouTube, e, toda sexta, no mesmo horário, no SporTV3.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.