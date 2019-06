20/06/2019 | 07:13



A exibição do primeiro episódio da série Shippados, na noite de terça-feira, 19, na Globo, fez com que aumentasse a audiência e a participação no horário, de 23h49 a 0h20. A Sessão Globoplay registrou, em São Paulo, 13 ponto de audiência e 29% participação, o que significa um aumento de 4 pontos.

No Rio de Janeiro, 13 pontos de audiência e 31% participação, em um acréscimo de 2 pontos. Ambas as cidades, com aumento de 6 pontos na média de participação.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.