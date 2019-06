20/06/2019 | 07:10



No programa desta quinta-feira, 20, o America's Got Talent tem destaque brasileiro no palco. São eles, os senhores Edson, de 54 anos, e Leon, de 84, ambos do Rio de Janeiro, que informam ao júri que farão uma performance. Para surpresa de todos, a dupla apresenta um número de acrobacia.

Apresentado por Terry Crews e júri formado por Simon Cowell, Julianne Hough, Howie Mandell e Gabrielle Union, o Americas Got Talent vai ao aro às 21h30, no Canal Sony.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.