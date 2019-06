S.Bernardo e Instituto Mauá fecham acordo para cooperação em projetos

Raphael Rocha

Do Diário do Grande ABC



20/06/2019 | 07:11



A Prefeitura de São Bernardo e o Instituto Mauá de Tecnologia, de São Caetano, firmaram parceria de cooperação técnica na confecção de projetos na área de conhecimento da instituição. Duas propostas já estão na discussão. O governo Orlando Morando (PSDB) quer contar com apoio de professores da Mauá na formulação de proposta de melhoria da infraestrutura do bairro DER, às margens da Via Anchieta. O bairro inicialmente era uma favela, cujo processo de urbanização começou de fato no início dos anos 2000. A comunidade existe há quase 80 anos, criada em meio à construção da Via Anchieta. O reflexo de instalação desordenada é sentido até hoje.

Há também interesse em suporte técnico no monitoramento de córregos do município. Neste caso, além dos docentes, alunos do centro universitário auxiliarão na medição do nível de água, possibilitando aviso prévio em eventuais enchentes.

“A assinatura deste protocolo de intenções nos permite uma parceria transversal que garantirá ao município aconselhamento técnico nas mais variadas áreas da administração municipal, o que nos assegura uma eficiência na execução desses projetos”, comentou Morando.

A formalização do acordo contou com a participação do reitor da Mauá, José Carlos de Souza, do superintendente geral da instituição, Francisco José Olivieri, do superintendente de planejamento e desenvolvimento do centro universitário, Fabio Sampaio Bordin, além do secretário de Habitação de São Bernardo, João Abukater.

“Essa parceria permitirá que nossos alunos e docentes passem a contribuir de maneira efetiva nas melhorias da infraestrutura e projetos de São Bernardo, aproximando o centro universitário da comunidade. Além disso, o projeto acaba sendo uma extensão de projetos acadêmicos desenvolvidos por estudantes”, comentou Souza, ao enaltecer o ineditismo da ideia.

Com 57 anos de existência, o Instituto Mauá de Tecnologia oferece cursos de engenharia (civil, de alimentos, da computação, de controle e automação, elétrica, mecânica e química), além de administração e design. Há também oferta de pós-graduação, inclusive em especialização na relação governamental ou de obras públicas.