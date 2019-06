Pretinho senta na cadeira. Literalmente

Raphael Rocha



20/06/2019 | 07:04



Os dez dias de mandato interino de Pretinho do Água Santa (DEM) à frente da Prefeitura de Diadema nem começaram ao certo, mas já agitaram o ambiente do Paço. A começar pela posse. O democrata reuniu quase 300 pessoas na Câmara para a solenidade, que costuma ser protocolar, para raras figuras da classe política. No discurso, profetizou que retornará para a cadeira de prefeito. No primeiro dia, recebeu o secretário de Habitação da Capital. Mas o que tem chamado atenção foi o fato de Pretinho usar o gabinete do chefe do Executivo. Das outras vezes em que Lauro Michels (PV) viajou e deu posse ao vice – até o ano passado, Márcio da Farmácia (Podemos), que renunciou para ser deputado estadual –, a sala do prefeito era preservada e o gestor em exercício despachava de outro local. Pretinho bancou e tem usado o gabinete principal.

CPI das Universidades

A CPI das Universidades realizou ontem mais uma reunião, desta vez para ouvir o reitor da Unesp (Universidade Estadual Paulista), Sandro Roberto Valentini. A comissão foi criada para investigar a gestão de recursos públicos nas instituições de ensino superior mantidas pelo Estado – USP, Unesp e Unicamp. Vice-presidente da CPI e líder do PSDB na Assembleia Legislativa, Carla Morando (PSDB), de São Bernardo, questionou sobre diárias de deslocamento de profissionais que são contratados na Região Metropolitana mas atuam no Interior, ou vice e versa, e também sobre os repasses de ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços). “Precisamos buscar transparência, em todos os âmbitos.”

Anúncio

Secretário executivo do Consórcio Intermunicipal do Grande ABC, Edgard Brandão disse que o colegiado fará pedido ao governador João Doria (PSDB) para que o anúncio sobre o futuro da Linha 18-Bronze do Metrô seja feito na sede da entidade, em Santo André. “O entendimento é o de que o projeto nasceu na entidade e não haveria local melhor para o anúncio”, comentou o dirigente, citando que o convite será feito pelo presidente do Consórcio e prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB). Doria prometeu até o fim do mês divulgar a definição de estudo sobre a Linha 18.

Defesa do consumidor

A CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) da Câmara Federal deu parecer favorável ao projeto de autoria do deputado federal Alex Manente (Cidadania), de São Bernardo, que busca inserir no Código de Defesa do Consumidor mudança na transação pela internet. A proposta obriga sites publicarem qualificação do fornecedor, como número do CNPJ (Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica), inscrição estadual e municipal, endereço completo da sede, filiais e franquias, e-mail e telefones de atendimento ao consumidor. Descumprir a regra geraria multa. O texto ainda precisa passar no plenário.

Luto

Morreu ontem, em São Paulo, Lucio Antonio Bellentani, aos 74 anos, vítima de complicações renais. Ele era presidente do Sinab (Sindicato Nacional dos Aposentados do Brasil), mas tinha sua história ligada ao Grande ABC. Bellentani foi funcionário da Volkswagen, na planta de São Bernardo – entrou na empresa em 1964. Foi preso em julho de 1972 no pátio da fábrica pelo Dops (Departamento de Ordem Política e Social), a polícia política do governo militar. Ele estava à frente de grupo que busca reparação da Volks pela prática de tortura na multinacional, sob alegação de que a direção da montadora alemã consentiu com os atos da ditadura. Bellentani era paulista de Birigui, no Interior.