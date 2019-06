Aposta de Osasco acerta todas as dezenas da Mega-Sena e leva R$ 124 milhões

19/06/2019 | 22:05



Uma aposta feita em Osasco, na região metropolitana de São Paulo, acertou todas as dezenas do sorteio da Mega-Sena desta quarta-feira, 19, e levou o prêmio de R$ 124,2 milhões. Os números sorteados foram: 08-09-10-24-42-44. Outras 255 apostas acertaram a quina e faturaram R$ 22,7 mil e 15.769 acertaram a quadra, com prêmio de R$ 524.

O sorteio 2.161 encerrou uma sequência de sete sorteios anteriores que não haviam tido ganhador, permitindo o acúmulo do prêmio. O próximo concurso será realizado no sábado, 22, e pode distribuir R$ 2,5 milhões em prêmios. A probabilidade de uma aposta única, no valor de R$ 3,50, acertar as dezenas sorteadas é de uma em 50 milhões, segundo dados da Caixa Econômica Federal.