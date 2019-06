Do Dgabc.com.br



19/06/2019 | 21:05



A quinta-feira terá um ligeiro aumento da nebulosidade no Grande ABC por conta da aproximação de uma frente fria pelo mar.

Ainda assim, durante a tarde o Sol aparecerá entre nuvens fazendo com que as temperaturas máximas atinjam os 24°C. A mínima prevista para a madrugada de 13°C.

As chances de chuva aumentam na madrugada de sexta-feira, que terá nebulosidade variando enter parcialmente nublado e nublado, com poucas chances de chuva. As temperaturas sofrerão ligeiro declínio, mas a partir de sábado voltam a subir.