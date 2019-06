EUA têm impasse sobre orçamento para evitar paralisação do governo

19/06/2019 | 20:29



Líderes do Congresso dos Estados Unidos e funcionários da Casa Branca discutiram nesta quarta-feira durante uma reunião sobre o orçamento, o que mostra dificuldades no caminho por um acordo para evitar mais uma paralisação parcial do governo ainda neste ano. Democratas e republicanos saíram de uma reunião de quase 90 minutos na quarta-feira dizendo que houve pouco progresso para se buscar um acordo para financiar o governo, cujo financiamento atual vence em 1º de outubro.

Líder da minoria da Câmara dos Representantes, Kevin McCarhy afirmou que havia ainda mais divergências entre congressistas dos dois partidos após a reunião. O secretário do Tesouro americano, Steven Mnuchin, afirmou nesta quarta-feira que, nesse momento, a Casa Branca estava disposta a estender o atual financiamento por um ano e elevar o limite da dívida para evitar um default, se não houver acordo entre as lideranças do Congresso sobre o limite de gastos.

Líderes democratas disseram que uma extensão do atual financiamento durante um ano deveria ser uma última opção, não algo para se decidir meses antes do prazo. Muitos republicanos querem ampliar os gastos militares, enquanto democratas desejam elevar outros gastos. Fonte: Dow Jones Newswires.