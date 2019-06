Destaque da seleção olímpica, goleiro Ivan volta à Ponte Preta focado na Série B

19/06/2019 | 19:49



Herói da conquista da seleção brasileira no Torneio Maurice Revello, o antigo Torneio de Toulon, na França, o goleiro Ivan está de volta à Ponte Preta. O jogador de 21 anos defendeu o último pênalti na disputa contra o Japão, na final, e garantiu o título do Brasil após empate por 1 a 1 no tempo normal.

Reintegrado ao elenco da Ponte Preta, o goleiro ainda lembra com carinho da conquista recente e sonha com novas convocações no ciclo pré-olímpico visando os Jogos Olímpicos de Tóquio-2020.

"Estou muito feliz de ter feito tanto logo na minha primeira convocação. A ficha ainda não caiu que eu puder ajudar a seleção brasileira numa final e ainda pegar um pênalti. Foi incrível", disse.

Especulado em outras equipes pelo destaque que vem tendo na Ponte, o goleiro se diz focado na disputa da Série B do Campeonato Brasileiro e ainda não pensa em se transferir."Esse título foi muito importante. Esperou voltar a ser convocado e, enquanto isso, vou seguir dando o meu melhor aqui na Ponte Preta", concluiu.