Shows e rodeio agitam a cidade em setembro

Anderson Fattori

Do Diário do Grande ABC



20/06/2019 | 07:19



Shows com grandes cantores brasileiros, além das montarias, claro, são as atrações da 13ª edição do Rodeio de Itu, que acontece nos fins de semana 6 e 7, 13 e 14 de setembro. Neste ano, a programação traz como novidade três apresentações musicais por noite, formato inédito na região.

No dia 6, sobem ao palco Henrique & Juliano, Diego & Victor Hugo e Felipe Araújo, irmão de Cristiano Araújo, morto em acidente de carro, em 2015. No dia 7, se apresentam Wesley Safadão, Dennis DJ e Lucas Lucco. No segundo fim de semana do evento, o público poderá conferir, dia 13, Marília Mendonça, Ferrugem e Fernando & Sorocaba. No último dia do rodeio, serão atrações Zé Neto & Cristiano, Gustavo Mioto e Munhoz & Mariano.

Outra novidade neste ano é o ingresso solidário, que dá direito a desconto no valor da entrada inteira para o visitante que levar um quilo de alimento não perecível. O valor dos bilhetes varia de acordo com o local da plateia, mas é possível encontrar a partir de R$ 30.

PROTEÇÃO DOS ANIMAIS

Para assegurar o bem-estar dos touros e bois, a organização do Rodeio de Itu efetua controle rígido das ações, previamente previstas em TAC (Termo de Ajustamento de Conduta) assinado desde a primeira edição do evento, entre os organizadores e a Promotoria de Justiça do Meio Ambiente de Itu.

Os animais são supervisionados por equipe técnica formada por veterinários, representantes do Ministério Público e ONGs. A supervisão inclui o transporte deles até Itu, que tem estrutura especial para garantir o conforto e a segurança dos bichos. Já na cidade, eles ficam em fazenda, afastados do local da festa. Lá, estão protegidos de som ou qualquer outro gerador de estresse e com alimentação balanceada.

Durante o rodeio, bois e touros são levados para a arena apenas no momento das montarias, permanecendo, no máximo, quatro horas no local. Logo depois, retornam ao pasto. Além disso, os animais participam das montarias em dias alternados, ou seja, após os oito segundos de prova, eles têm mais de 45 horas de descanso.

Para evitar maiores prejuízos à audição dos animais, as atrações musicais só começam depois da retirada de todos os touros e bois do local do evento. O Rodeio Itu também não permite o uso de equipamentos pontiagudos e de choque nas montarias. O peão que utiliza qualquer um destes instrumentos é prontamente desclassificado.