'Grande desafio', afirma Carla Diaz sobre interpretar Suzane Von Richthofen

A atriz Carla Diaz, que viverá Suzane Von Richthofen nas telonas, falou que interpretar a jovem que encomendou a morte dos pais é "um grande desafio" para ela.

Em entrevista à coluna de Fábia Oliveira, do jornal O Dia, Carla comentou o choque que o crime provocou na época, em 2002.

"Acredito que assim como muitos devem pensar e sentir, essa história chamou muito a minha atenção, porque não entra na minha cabeça uma filha cometer uma atrocidade dessas com os pais. E vendo pelo lado profissional, da atriz, esse é certamente um grande desafio para mim", disse ela.

A colunista cita críticas que surgiram após Carla ter sido anunciada como a protagonsita do filme A Menina que Matou os Pais. A atriz disse que não as tomou para si. "As críticas não foram para mim, as pessoas se dividiram nas opiniões sobre a abordagem do tema. O que é natural", afirmou.

O filme, que tem previsão de estreia para o primeiro semestre de 2020, será baseado nos depoimentos dos três culpados: Suzane e os irmãos Daniel e Christian Cravinhos.