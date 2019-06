Apresentado no Guarani, Fonseca promete analisar elenco antes de reformulação

19/06/2019 | 17:35



O técnico Roberto Fonseca mal chegou ao Guarani e já tem decisões importantes a tomar nos próximos dias: avaliação do grupo, lista de dispensas e contratações. Isso porque o time campineiro foi para a pausa da Copa América em situação delicada, na vice-lanterna da Série B do Campeonato Brasileiro, com apenas cinco pontos somados em oito rodadas.

Apresentado nesta quarta-feira, data de retorno do elenco aos trabalhos, o novo treinador precisa conversar com a diretoria sobre os jogadores com os quais ele não conta. Para tal, Fonseca promete analisar o desempenho de cada um nos primeiros dias de trabalho.

"Eu não gosto de números, porque geram expectativas para chegadas e saídas. É algo frio. De repente, o atleta te surpreende no dia a dia. Essa é a lei que rege a parte profissional. Vamos ter de reacomodar as peças. Isso vai ocorrer naturalmente", afirmou o técnico em entrevista coletiva.

O que se sabe até aqui é que os atacantes Álvaro e Jefferson Nem estão liberados. Além disso, atletas que vinham sendo titulares como o goleiro Giovanni, o zagueiro Xandão e o meia Felipe Amorim estão fora dos planos do presidente Palmeron Mendes Filho.

O elenco terá quatro dias consecutivos de treinamento - de quarta a sábado. Os três primeiros ocorrem no Exército, em Campinas, e dois deles serão fechados à imprensa por determinação do anfitrião. Atletas ganham descanso no domingo e retornam na segunda.

"A transição tem de ser feita com ética e maturidade. Os atletas continuam o trabalho normalmente. É o ciclo da profissão. Todos sabem quem está no plantel, quem deve sair. As trocas são normais, faz parte de um processo para o atual cenário em que estamos inseridos hoje", completou o comandante.

Fonseca também trabalha com nomes para reforçar o Guarani, porém pede cautela: "Há situações pontuais. A maioria dos nomes está empregada. Temos de realocar situações. Estamos trabalhando com algumas opções no mercado e vamos ter boas surpresas em breve. Antes do dérbi, há alguns projetos mais próximos, como a nossa estreia e os amistosos".

O treinador está há 20 dias do primeiro jogo com a camisa do Guarani. A partida será contra o CRB, na sexta-feira 12 de julho, às 19h15, no estádio Rei Pelé, casa do adversário.