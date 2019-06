Trem de passageiros faz viagem de teste entre São Paulo e Santos

Do Dgabc.com.br



19/06/2019 | 17:27



Um trem de passageiros entre Santos e São Paulo foi testado nesta terça-feira (18) pela primeira vez. Ele saiu da estação da Luz do Metrô, na Capital e foi até o Terminal de Passageiros de Navio de Cruzeiros, em Santos, no Litoral. O teste foi concluído com sucesso e poderá entrar em vigor ainda em 2019.

A ideia surgiu em junho do ano passado, é objetivo é que a composição suba e desça a serra sem problemas e transporte passageiros de São Vicente, Santos e Guarujá até São Paulo e vice-versa. Também está prevista uma parada em Cubatão, antes da Serra, e a integração com o VLT (Veículo Leve Sobre Trilhos).

Outras estações estão sendo estudadas, assim como o preço sugerido pela passagem. A previsão é que o valor varie entre R$ 15 e R$ 20.