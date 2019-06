19/06/2019 | 17:11



Será que Luan Santana irá investir na carreira de ator? Parece que sim! Segundo o colunista Ancelmo Gois, do jornal O Globo, o cantor irá estrear na atuação em A Dona do Pedaço, novela das nove da Globo. Ainda não se sabe qual será o papel do ator - ou, até mesmo, se ele interpretará a si mesmo - e nem se será apenas uma participação especial ou um papel recorrente.

Recentemente, Luan foi alvo de uma polêmica: segundo Paula Fernandes, ele teria cancelado sua participação no DVD da cantora, em que ia cantar Juntos, dias antes da gravação. A assessoria do cantor disse que ele estaria focando em seu próprio show, e por isso não iria comparecer. Tenso, hein?