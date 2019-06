Débora Falabella participa de pré-estreia de Aruanas na Inglaterra: - Me sinto melhor depois de gravar essa série

19/06/2019 | 17:10



Débora Falabella está com um novo projeto: Aruanas, nova série da Globoplay que será lançada no dia 2 de julho. Além dela, estão no elenco Taís Araújo, Leandra Leal, Camila Pitanga, Thainá Duarte e vários outros atores. O novo programa fala da importância do trabalho dos ativistas ambientais na defesa da justiça e de um mundo mais sustentável, e promete emocionar o público!

Débora participou da pré-estreia da série em Notthing Hill, na Inglaterra, e falou sobre como se sentiu ao gravar a atração:

- Como atriz, me sinto melhor depois de gravar essa série. Sofremos uma transformação ao fazermos parte deste lindo e grande projeto. É uma grande oportunidade para engajar o público na questão ambiental através da história dessas mulheres, das Aruanas.

A produção da série contou com o apoio de 28 ONGs, de acordo com a assessoria da Globo - até mesmo o Greenpeace ajudou no projeto! O diretor de comunicação da emissora, Sergio Valente, também comentou a importância do tema:

- A questão ambiental está sendo discutida há muito tempo, no mundo todo. Um dos trunfos dessa produção é tentar unir as pessoas em torno de um tema tão importante. Queremos tocar o coração das pessoas com um entretenimento de qualidade.

A pré-estreia na Inglaterra, inclusive, tem um motivo todo especial por trás! No dia da estreia, a série estará disponível para mais de 150 países e será legendada para 11 idiomas, por meio da plataforma Aruanas.tv. Essa técnica é inédita para a emissora.

Vale lembrar que Débora se separou recentemente de Murilo Benício, e o ator Gustavo Vaz, que trabalha com ela em Aruanas, foi apontado como pivô do término e novo affair da atriz. Eita! Será?