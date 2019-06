Adele emagrece mais de seis quilos com aulas de pilates após divórcio

19/06/2019 | 16:11



Apesar de ter se divorciado recentemente de Simon Konecki, Adele não cansa de provar que está de bem com a vida!

De acordo com o site Daily Mail, a cantora teria emagrecido mais de seis quilos desde o divórcio, com a ajuda de aulas de pilates. Uma fonte revelou: - Adele tem saído muito e curtido a si mesma, e ela vê isso como sua prioridade no momento, junto com ser a mãe de Angelo. Ela tem amado seu novo regime de malhação, realmente está funcionando para ela. É um bônus que ela tenha perdido peso. Seus amigos estão felizes que ela está bem e não há sentimentos ruins. Ela tem uma nova vida.

Adele mostrou seu novo corpão em foto que posou ao lado das Spice Girls, quando foi conferir um show da girlband na Inglaterra. Ela fica linda de todos os jeitos, né?