Marido é preso após agredir mulher em Diadema

Do Dgabc.com.br



19/06/2019 | 16:02



Um indivíduo foi preso na madrugada desta quarta-feira (19) por integrantes da Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia). Ele teria ameaçado de morte e agredido a mulher na cabeça com uma pistola calibre 380. A PM foi acionada para atender ocorrência de violência doméstica e, ao tomar ciência do ocorrido, coletou informações sobre o agressor que já fugido com a arma do crime.

De acordo com o Boletim de Ocorrência, ele foi localizado no bairro Campanário, em Diadema, saindo da casa do irmão. Com o indiciado foi localizada uma uma pistola taurus carregada com 12 munições, além de 30 calibre.380 e cinco calibre 38. O homem recebeu voz de prisão em flagrante e foi conduzido ao 3ºDP de Diadema, onde foi indiciado por violência doméstica, lesão corporal e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.