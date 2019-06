Milan contrata o técnico Marco Giampaolo, ex-Sampdoria, para o lugar de Gattuso

19/06/2019 | 15:31



O Milan tem um novo treinador. Nesta quarta-feira, em um comunicado em seu site oficial, a direção do clube italiano anunciou o acerto com Marco Giampaolo, de 51 anos, que comandou a Sampdoria na última temporada. O compromisso do técnico é válido até junho de 2021, que contempla uma cláusula que permite prolongá-lo por mais um ano.

Contratado para o lugar do ex-volante Gennaro Gattuso, Marco Giampaolo começará a trabalhar no dia 9 de julho, data marcada para a reapresentação dos jogadores após o período de férias. O seu primeiro teste será uma série de jogos amistosos nos Estados Unidos, entre o final de julho e o início de agosto, pela International Champions Cup.

Marco Giampaolo era o treinador da Sampdoria até o último sábado, quando acertou a sua saída para assumir o Milan. Ele tinha mais um ano de contrato com o clube de Gênova. O presidente Massimo Ferrero agradeceu o trabalho do técnico. "Agradecemos ao Marco pelas três temporadas conosco. Crescemos juntos, alcançamos alguns resultados satisfatórios e agora desejamos a ele tudo de melhor para sua carreira", disse.

Com passagens por Empoli, Siena, Catania, Cesena, Brescia e Cagliari, Marco Giampaolo estava desde 2016 na Sampdoria e seu melhor resultado no clube foi um nono lugar na última temporada do Campeonato Italiano. Com 123 partidas no comando da equipe de Gênova, conseguiu 49 vitórias, 48 derrotas e 26 empates.

Na temporada passada, o Milan terminou o Campeonato Italiano na quinta colocação e ficou de fora da próxima edição da Liga dos Campeões da Europa - vai jogar a Liga Europa mais uma vez. O ídolo Gennaro Gattuso não resistiu à pressão por melhores resultados e deixou o comando técnico no final de maio.