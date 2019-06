Rapper baiano Baco Exu do Blues bate Beyoncé e Jay-Z e leva prêmio em Cannes

19/06/2019 | 15:11



O rapper baiano Baco Exu do Blues bateu ninguém menos que Beyoncé e Jay-Z e vendeu o Grand Prix na categoria entretenimento para música, no Cannes Lions, festival e premiação mais importante do mundo da publicidade. Ele e Childish Gambino, que venceu com This is America, bateram Ape Shit, do casal mais famoso da música.

Baco, inclusive, cita os dois em uma música chamada Me Desculpa Jay Z:

Não me ligue, mas a vida tá meio difícil não sei o que fazer/Tá tudo confuso como meus sonhos eróticos com a Beyoncé/Me desculpa Jay-Z, queria ser você/ Minha vida tá chata, quero enriquecer

Em dezembro de 2018, Baco revelou no programa Encontro com Fátima Bernardes que, após o lançamento do álbum, ele trocou mensagens com a equipe de Bey no Instagram, mas que não poderia dar detalhes do conteúdo da conversa - mesmo tudo indicando que a diva tenha gostado do trabalho do baiano.

Dirigido por Douglas Ratzlaff Bernardt, Bluesman tem mais de oito minutos de duração e conta com cerca de um milhão e meio de visualizações no Youtube.