Juliana Paes apoia Fernanda Gentil no lugar de Galvão Bueno para narrar jogos da Copa do Mundo feminina

19/06/2019 | 14:10



A Copa do Mundo feminina está dando o que falar! Agora, na internet, está circulando uma campanha para que Galvão Bueno seja substituído nas narrações das partidas do time do Brasil. Em uma postagem no Instagram, que já conta com mais de 45 mil curtidas, uma conta pediu para que Fernanda Gentil seja a principal jornalista a narrar os jogos:

Internautas pedem para que Fernanda Gentil assuma lugar de Galvão Bueno e narre os jogos da seleção feminina na Copa. Curte se você também apoia a ideia, está escrito na legenda da postagem que recebeu o apoio de famosas como Juliana Paes!

Lembrando que Galvão narrou apenas a primeira partida do Brasil, que foi contra a Jamaica. Os outros dois jogos, contra Austrália e Itália, contaram com comentários feitos por Cléber Machado.

Fernanda Gentil atualmente continua na Globo, mas após deixar o Esporte Espetacular, ainda não anunciou nenhum novo projeto na emissora - apenas indicou que irá para a área de entretenimento.