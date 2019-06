Novo BMW Z4 chega ao Brasil por R$ 310 mil

Da Redação, com assessoria



19/06/2019 | 14:18

O novo BMW Z4 já está sendo vendido nas concessionárias brasileiras. A terceira geração do modelo, que é fabricada em Graz, na Áustria, está disponível na versão sDrive30i M Sport, por R$ 309.950.

O roadster é equipado com um motor BMW TwinPower Turbo, com quatro cilindros em linha, 1.998 cm³, à gasolina, 258 cv de potência (entre 5.000 e 6.500 rpm) e torque máximo de 400Nm (de 1.550 a 4.400 rpm). O conjunto, que também conta com um câmbio automático esportivo Steptronic de oito marchas, permite que o Z4 acelere de zero a 100 km/h em 5,5 segundos e atinja até 250 km/h.

O sistema Intelligent Personal Assistant, que permite ao usuário interagir com o veículo e executar diversos recursos por meio do comando de voz “Olá, BMW”, dito em português, é um dos principais destaques do carro. Além disso, ele conta com o BMW Live Cockpit Professional, que engloba Head-up Display colorido e duas telas digitais, de 12,3 polegadas e 10,25”.

A tecnologia Driving Assistant, cuja função é alertar o motorista sobre situações de tráfego cruzado, riscos de colisão traseira, mudanças involuntárias de faixa de rolamento, entre outras aplicações, também é um sistema de fábrica do Z4. Há ainda os sistemas Parking Assistant que auxilia o motorista a realizar manobras de estacionamento com a máxima precisão e segurança, e o Reversing Assistant, que registra os últimos 50 metros percorridos pelo veículo, podendo, se desejado, “desfazê-los” em marcha a ré.

BMW Z4

