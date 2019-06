Marinho: relator está sensibilizado a fazer mudança sobre pessoas com deficiência

19/06/2019 | 13:32



O relator da reforma da Previdência, Samuel Moreira (PSDB-SP), pode fazer alterações em seu texto em relação à pensão de pessoas com deficiência, sinalizou o secretário especial da Previdência e do Trabalho, Rogério Marinho. Durante a Comissão de Assuntos Sociais (CAS) do Senado, Marinho foi questionado sobre a questão.

A demanda é que o relator elimine a necessidade de revisão periódica para beneficiários com condições, como síndrome de down.

"Nas conversas que tive com o relator antes da apresentação do seu relatório e depois, na possibilidade da melhoria do seu relatório, que ele deve apresentar até o dia da discussão, que deve ser dia 26 ou 27. Ele já está sensibilizado disso", disse Marinho.

A conselheira do Conselho Nacional do Direito das Pessoas com Deficiência, Ana Claudia Mendes de Figueiredo, afirma que o relator já acatou uma mudança do texto original e permitiu o reconhecimento da condição de beneficiário antes da morte dos pais. Esse reconhecimento, porém, ainda está atrelado à necessidade de revisão periódica.