Castelos incríveis para conhecer no Vale do Loire, na França

Beatriz Ceschim



19/06/2019 | 13:18

A região do Vale do Loire, na França, combina vilarejos, castelos, igrejas e paisagens verdes deslumbrantes. O destino se estende por 280 quilômetros, entre Sully-sur-Loire e Chalonnes. Com características da era renascentista francesa, o local é um Patrimônio Mundial reconhecido pela Unesco graças a sua herança cultural, arquitetônica e histórica.

Vale do Loire, na França

A partir da metade do século 15, Leonardo Da Vinci e outros artistas foram levados pelos reis franceses para o Vale do Loire. O pintor italiano passou seus últimos anos de vida no Château de Clos Lucé – em 2019, eventos no Vale e em Paris relembraram os 500 anos da morte do escultor. O local escolhido pelo artista é um solar próximo ao Château d’Amboise, castelo em que vivia o rei Francisco I.

O Château de Villandry foi o último castelo da região a ser erguido durante o Renascimento, em 1536. Os jardins dessa residência são um aspecto marcante da construção, por causa da sua estética e simetria. Outro edifício que se destaca é o Château de Chambord, o maior do Vale do Loire, com 60 quartos abertos ao público e uma coleção de 4.500 objetos de arte. Nesse local, Da Vinci construiu a escadaria da “revolução dupla”, feita em espiral, para que duas pessoas subam pelos dois lados, sem se cruzar.

Como nas terras do Rio Loire existem cerca de 20 castelos para visitação, a Françatur separou alguns roteiros para conhecer a região. Um pacote oferece visitas à Paris e Champagne, além de passeios pelos castelos Chenonceau, Amboise e Chambord. Os viajantes também podem ver santuários e capitais europeias.

Outra rota percorre o rio de barco, passa pelos arcos da ponte do Château de Chenonceau e atraca em Chisseaux. Esse castelo foi a residência favorita da rainha Catarina de Médici, além de hospedar outras mulheres da realeza. Por isso, ficou conhecido como “Castelo das Damas”. Esse programa da agência inclui Mont Saint-Michel e Normandia, além de uma degustação de vinho na Cave des Dômes.

