Eliminados do Power Couple Brasil, Eliéser e Kamilla assumem terem perdido o ritmo do jogo em meio a intrigas com participantes

19/06/2019 | 13:11



Eliminados da quarta edição do Power Couple Brasil, reality show da Record TV, Eliéser Ambrósio e Kamilla Salgado marcaram presença no programa Hoje em Dia desta quarta-feira, dia 19, e falaram sobre as polêmicas na casa como brigas entre os confinados, rejeição do público e tensão nas provas. Para quem não lembra, o casal já havia sido eliminado, mas voltou para a competição para tentar uma segunda chance. Esse acontecimento, no entanto, gerou ainda mais intrigas, pois ambos puderam ver tudo o que os outros casais falaram no confinamento.

Uma dessa tensões, inclusive, chamou muita atenção após Eliéser chamar Mariana Felício de falsa no programa. Questionado se achava que a briga poderia ter influenciado na eliminação, ele declarou:

- Acho que não, eu falei o que eu vi de fora. Realmente a Mariana tratava a gente bem e quando ela tinha oportunidade de falar no depoimento, falava mal, entendeu? Então, pra mim é uma pessoa falsa. Mas ela não quis aceitar a crítica, sendo que eu vi de fora. Mas assim, a verdade às vezes dói também, então eu admiti meu erro a primeira vez que eu saí porque me exaltei, pedi desculpas. Ela não.

Para o casal, sair e voltar do programa teve seu pontos positivos e negativos.

- A vantagem é em relação a você saber exatamente o que os outros pensam de você, mas a desvantagem é que você entra lá depois de umas semanas e você tem que conviver numa boa sabendo o que as pessoas pensam de você, é muito complicado. Fora que você não consegue usar isso ao seu favor, e além disso nós perdemos seis provas e voltamos sem ritmo pro jogo. Perdemos o ritmo. Talvez se tivéssemos mais um tempinho ali, de repente, a gente conseguiria se encaixar e tentar pegar o ritmo de novo, explicou Kamilla.

Kamilla e Eliéser ainda aproveitaram para pontuar a falta de sinceridade dos competidores na casa.

- Vários casais ali não têm coragem de dizer na frente porque eles não querem entrar em conflito. É disso que estamos falando de ensaboar o jogo, porque por trás descasca a pessoa, mas na frente não fala.

Em seguida, o temperamento explosivo do casal veio à tona. Questionados se o jeito intenso só fazia parte de jogo ou se os dois são assim fora da casa, Kamilla disse:

- Tanto eu quanto ele temos uma personalidade forte, só que eu consigo segurar um pouco mais e ele já é mais impulsivo, tem um pavio mais curto e ele fala mesmo na cara o que ele pensa e isso às vezes soa como uma coisa mais explosiva, porque tudo na televisão tem uma proporção muito maior. Então ele é mais assim, mas agora ele está bem mais tranquilo, muita terapia, suco de maracujá. Temos nossos momentos de briga, mas nos respeitamos muito, estamos a cada dia mais errando e acertando para poder sempre estar em equilíbrio.

E Eliéser completa, afirmando que seu jeito não é grosseiro, apenas verdadeiro com muita intensidade. Por fim, o casal falou sobre a sobre a rejeição do público em relação a votação para a permanência no jogo.

- Não considero como uma rejeição, eu vejo como uma nova oportunidade porque fomos escolhidos pelo público para voltar pra casa. A gente se sentiu muito feliz, abraçado pelo público, tanto quando voltamos para casa e do lado de fora. A sensação de sair do jogo pelo público e ter voltado pelo público é maravilhosa e também muito difícil, finaliza Kamilla.