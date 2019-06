Zezé e Zilu Camargo se encontram em festa de aniversário de João, filho de Wanessa

19/06/2019 | 13:11



João, filho de Wanessa Camargo e Marcus Buaiz, completa cinco anos de idade nesta quarta-feira, dia 19! Entretanto, foi na noite da última terça-feira, dia 18, que o pequeno ganhou uma festa de aniversário incrível com a presença de toda a família. Com o tema Fundo do Mar, João se divertiu bastante ao lado do irmão mais velho, José Marcus, e dos papais, que eram só sorrisos durante o evento.

E Zezé e Zilu Camargo deixaram toda a polêmica que vivem de lado para curtirem o aniversário do netinho. Como você pode ver pelo vídeo abaixo, o ex-casal fez questão de cantar parabéns para João e pareceram respeitar o espaço um do outro na festinha. Zezé até mesmo foi acompanhado de sua noiva, Graciele Lacerda, com quem ele teria se envolvido enquanto ainda era casado com Zilu.

Nas redes sociais, Zezé e Zilu ainda fizeram homenagens a João. Veja só:

A continuidade da vida, do aprendizado, do amor e da família. Meus dois netos: JM e JF. Hoje é seu níver, meu pequeno e doce Joãozinho! Te amo e sinto que nesse coração de filho, pai e agora avô, o seu lugarzinho está reservado. Parabéns, meu neto!!! Que Deus na sua infinita bondade cuide bem de você. Te amo, meu príncipe!!!, escreveu Zezé Di Camargo em seu perfil do Instagram.

Falar do João sem falar da alegria que ele transmite, é impossível! Sabe aquela criança que você olha e está sempre com um sorrisão no rosto? Assim é o João Francisco!!! Um menino doce, gentil, amoroso, obediente, e muito (muito mesmo!) feliz!!! E só desejo que o Espírito Santo de Deus continue habitando nesse coraçãozinho tão puro, alegre e cheio de VIDA!!! Hoje é dia de João Francisco, hoje é dia de alegria... e que felicidade a minha em ter você alegrando e iluminando a minha vida também!!! Que Deus continue te abençoando e te usando... para nos ensinar que o melhor da vida é ser FELIZ!!! Te amo muito, príncipe da vovó!!! Feliz aniversário!!!, declarou Zilu.