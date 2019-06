Educação corporativa e os negócios

Do Diário do Grande ABC



19/06/2019 | 12:25



O conceito de gestão de pessoas mudou ao longo dos tempos. Novos desafios surgem, assim como ferramentas que ajudam a trazer olhar estratégico para as práticas de desenvolvimento profissional. É preciso, cada vez mais, que as organizações pensem e ajam em velocidade compatível com a dinâmica do mundo dos negócios e as variáveis do mercado e é nesse sentido que gestão estratégica de pessoas faz toda a diferença. Mas e a educação corporativa, como se encaixa nisso tudo?

Antes de entrar na gestão estratégica de pessoas propriamente dita, vamos a breve contextualização do atual cenário brasileiro. O Brasil depara-se com problemas estruturais ligados à falta de formação básica e qualificação profissional diante de altíssimos níveis de desemprego. Mais de 12 milhões de pessoas encontram-se à procura de emprego. E, quando falamos de nível superior, deve-se levar em conta que se forma, em média, apenas 0,5% da população de 18 a 24 anos, que teoricamente deveria estar cursando universidade. Além disso, o mundo vem passando por várias transformações, sendo que nossos desafios sociais, culturais e econômicos nunca foram tão complexos. Contar com profissionais altamente qualificados torna-se, portanto, vital. Obviamente, os patamares de desenvolvimento de qualificação básica são fundamentais para que o processo de profissionalização no País seja estruturado. Conforme pesquisas, apenas 45% dos jovens e 42% dos contratantes acreditam que os recém-formados estejam realmente preparados para o mercado de trabalho. No entanto, diante das novas perspectivas de trabalho e competitividade, é fundamental para a preparação adequada da mão de obra que o País necessita hoje e demandará no futuro.

Investir em modelos de educação e desenvolvimento que realmente funcionem e ajudem a suprir essa carência é cada vez mais necessário. As organizações estão estruturando áreas de educação corporativa para garantir o desenvolvimento de competências, inclusive socioemocionais, fundamentais para a sustentabilidade dos negócios no futuro. Saem na frente, com certeza, aquelas que vislumbram o investimento na educação para desenvolvimento de capital humano não mais como despesa, mas sim como ação estratégica fundamental para garantir a vantagem competitiva a médio e longo prazos. Cabe a elas reter os bons profissionais, desenvolver os líderes, unir as gerações, melhorar os processos e atuar de forma estratégica. Empresas que se preocupam em oferecer condições para aprendizagem e crescimento profissional são mais atrativas do que as que não oferecem essas perspectivas. Gestão estratégica de pessoas é mais do que obrigatória para a missão de manter a competitividade.

Elaine Mattioli é diretora de RH da Termomecanica.