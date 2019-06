Accenture lança podcast com lições dos maiores líderes do mundo

Da Redação, com assessoria



19/06/2019 | 12:18

O artista, empreendedor da área tecnológica e futurista will.i.am se junta a Omar Abbosh, diretor executivo de Comunicações, Mídias e Tecnologia da Accenture (NYSE: ACN), na apresentação do novo podcast gratuito Pivot to the Future. A iniciativa, encabeçada pela própria Accenture, busca entender como alguns dos negócios mais bem-sucedidos do mundo aproveitaram oportunidades de disrupção para prosperar. A série terá seis episódios em que Abbosh e will.i.am conversam com os CEOs de algumas das maiores empresas do mundo segundo a lista G2000 da Forbes.

Em bate-papos descontraídos, os programas trazem insights, histórias e lições de vida desses grandes líderes em diferentes setores. As estratégias que pautam o podcast se baseiam no livro Pivot to the Future, que revela como a Accenture, pioneira na prática do #WisePivot, se reinventou diante de mudanças profundas no setor e dobrou seu valor de mercado em apenas cinco anos para mais de US$ 100 bilhões.

No primeiro episódio, que já está no ar aqui, will.i.am e Abbosh refletem sobre suas experiências e contam como usaram lições de vida para transformar a própria carreira e mudar os rumos dos projetos em que se envolveram. No segundo episódio da série, que será liberado no dia 25 de junho, os apresentadores conversam com Jean-Pascal Tricoire, CEO da Schneider Electric, para entender como ele está liderando uma das empresas mais antigas da Europa em um caminho ascendente de inovação e crescimento.

Até setembro, will.i.am e Abbosh receberão os seguintes convidados:

– Jean-Pascal Tricoire – Chairman e CEO da Schneider Electric

– Hans Vestberg – CEO da Verizon

– Reid Hoffman- Co-fundador do LinkedIn

– Bernard Tyson – CEO da Kaiser Permanente

– Alex Gourlay, co-COO do Walgreens

– Arianna Huffington, fundadora do The Huffington Post

