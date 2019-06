Novo Land Rover Evoque chega ao Brasil por R$ 322.300

Leo Alves



19/06/2019 | 10:48

Apresentada no início deste ano, a segunda geração do Land Rover Evoque foi lançada oficialmente no Brasil. Por enquanto ele só sera vendido na versão R-Dynamic HSE, a mais completa da gama. A pré-venda já está disponível em todas as concessionárias da marca inglesa e as primeiras entregas estão previstas para julho. O preço sugerido é de R$ 322.300.

Os primeiros modelos estarão equipados com alguns opcionais, como o kit de design exterior black pack, que adiciona detalhes em preto na traseira, dianteira e saídas de ar laterais.

Detalhes novo Land Rover Evoque

Uma das principais novidades do modelo novo é o motor híbrido leve. Ele é composto por um propulsor 2.0 a gasolina de 300 cv e 40,8 kgfm de torque e por outro elétrico, que utiliza a energia cinética da aceleração para alimentar uma bateria de 48 V. Esta, por sua vez, auxilia o motor a combustão e consegue ajudar na economia de combustível.

A transmissão é uma automática de 9 velocidades da ZF e com opção de trocas manuais por meio das borboletas. Este conjunto mecânico faz o Evoque acelerar de 0 a 100 km/h em 6,6 segundos, com velocidade máxima de 242 km/h.

Modo off-road

Pela primeira vez, o SUV será vendido no Brasil com o sistema Terrain Response 2. Com ele, o condutor pode escolher entre quatro modos de direção (Asfalto, Areia, Grama-Cascalho-Neve e Lama-Buracos), mas também conta com o modo Automático, que permite o Evoque selecionar o modo mais apropriado para as condições e ajustando as configurações de tração, suspensão e relação de marchas automaticamente, de acordo com o tipo de terreno.

O novo Evoque também tem uma capacidade maior para a transposição de trechos alagados. Agora o veículo é capaz de atravessar trechos com até 60 centímetros de profundidade, ante 50 da versão anterior.

Tecnologia

Entre os itens tecnológicos, o modelo é equipado com o sistema ClearSight Ground View, a realização do conceito de “capô transparente” que a Land Rover apresentou no protótipo Discovery Vision em 2014.

Por meio de câmeras na grade dianteira e nos espelhos laterais, o sistema é capaz de projetar na tela táctil da central multimídia uma imagem 180 graus da parte dianteira do carro. Dessa forma, o veículo pode auxiliar na visibilidade em terrenos mais complicados ou em zonas muito estreitas na cidade.

O espelho retrovisor interno possui a função ClearSight, tecnologia que eleva seu nível de funcionalidade, ao torná-lo uma tela que transmite imagens em alta resolução de um aspecto mais amplo do que ocorre atrás do modelo. O sistema pode ser ativado quando a visão do motorista está obstruída por qualquer motivo.

As imagens transmitidas pelo espelho são captadas por uma câmera e projetadas no espelho. A tecnologia é inédita na Jaguar Land Rover e o Evoque é o primeiro veículo do segmento a trazê-la ao mercado brasileiro.

O novo Range Rover Evoque também traz uma central multimidia completamente nova e intuitiva. Chamado Touch Pro Duo, o sistema traz uma combinação de duas telas táteis de LCD de alta definição, uma com 10 polegadas e uma de 12,3 polegadas colocada atrás do volante, no quadro de instrumentos. O resultado é um interior exclusivo “oculto”, até que as telas sejam ativadas e totalmente configuráveis.

Foto: Divulgação